Мошенник выманил у тюменки десять тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Тюменка лишилась 10 тыс. рублей, покупая породистую собаку. Женщина попалась на уловки мошенников на одном из бесплатных сайтов с объявлениями, сообщает УМВД Тюмени.

Она откликнулась на понравившееся ей предложение о продаже и связалась с продавцом животного. Неизвестный попросил потерпевшую перевести деньги на счет неустановленного банка через мобильное приложение. Доверчивая тюменнка выполнила все условия. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".