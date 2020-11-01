Тюменец нарушил правила дорожного движения на 200 тысяч рублей

mvdmedia.ru, Андрей Лисовский mvdmedia.ru, Андрей Лисовский

200 тыс. рублей долга по штрафам ГИБДД и налогам заплатил тюменец, чтобы не расставаться со своим автомобилем премиум-класса, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, в отношении водителя возбуждено 120 исполнительных производств на общую сумму более 200 тыс. рублей, 117 из которых составили штрафы за нарушения ПДД, а остальными оказались неоплаченные налоги.

В собственности тюменца имеются три дорогих автомобиля, и расставаться с ними он не хотел. Оплатил всю сумму долга.