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Тюменец нарушил правила дорожного движения на 200 тысяч рублей

Происшествия, 17:45 13 ноября 2020

mvdmedia.ru, Андрей Лисовский

200 тыс. рублей долга по штрафам ГИБДД и налогам заплатил тюменец, чтобы не расставаться со своим автомобилем премиум-класса, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, в отношении водителя возбуждено 120 исполнительных производств на общую сумму более 200 тыс. рублей, 117 из которых составили штрафы за нарушения ПДД, а остальными оказались неоплаченные налоги.

В собственности тюменца имеются три дорогих автомобиля, и расставаться с ними он не хотел. Оплатил всю сумму долга.

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# приставы , штрафы

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