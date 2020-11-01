Начинают работу постоянные комиссии Тюменской городской думы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Важные вопросы жизнедеятельности областного центра рассмотрят депутаты на заседаниях постоянных комиссий Тюменской городской думы 17 и 18 ноября.

Комиссия по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова начнет работу 17 ноября в 10 часов. На заседании депутаты проанализируют промежуточные результаты реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2015-2022 годы" и концессионного соглашения водоснабжения и водоотведения.

Народные избранники обсудят готовность коммунального хозяйства и жилого фонда к отопительному сезону. Напомним, что в Тюмени к системе централизованного теплоснабжения подключены 3 тыс. 728 многоквартирных домов, 140 многоэтажек оборудованы крышными газовыми котельными либо индивидуальными системами отопления.

О результатах проверки использования бюджетных средств, направленных в 2019-2020 годах на субсидии народным дружинам, перед депутатами отчитается счетная палата. Контрольное мероприятие инициировали члены комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Депутатам оценят эффективность взаимодействия дружинников с сотрудниками правоохранительных органов и подумают, как заинтересовать тюменцев общественной работой. Заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука состоится 17 ноября в 14 часов.

Исполнение трех муниципальных программ обсудят на заседании постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко 18 ноября. Комиссия начнет работу в 10 часов. На заседании обсудят мероприятия по развитию образования, культуры и реализации жилищной политики.

Отметим, что традиционно развитие человеческого капитала является самой емкой статьей расходов городского бюджета. В 2021 году на эти цели направят около 17 млрд рублей. 10% общего объема бюджетных средств предусмотрено на улучшение жилищных условий граждан и другие мероприятия в сфере жилищной политики.

Важнейшим вопросом в повестке постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету станет обсуждение главного финансового документа Тюмени на трехлетний период. Депутаты проанализируют основные параметры бюджета и получат пояснения представителей городской администрации. Заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету под председательством Оксаны Величко состоится 18 ноября в 14 часов.

Напомним, что заседание Тюменской городской думы запланировано на 26 ноября.

Николай Ступников