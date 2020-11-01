Тюменец отдал мошеннику деньги за несуществующую игровую приставку

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 40 тыс. рублей перевел на счет мошеннику 31-летний тюменец, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полиции он пояснил, что планировал приобрести игровую приставку и выбрал подходящий вариант на сайте объявлений. Пострадавший связался с продавцом, договорился о цене и условиях сделки и перевел деньги на счет неустановленного банка через платежную систему, перейдя по ссылке для оплаты. Затем связь с продавцом прервалась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранители устанавливают мошенника.

Тюменские полицейские рекомендуют гражданам быть более бдительными и проверять надежность продавцов на бесплатных интернет-сайтах. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.