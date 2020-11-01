48 жителей Упоровского района организовали бизнес в 2020 году

| Фото: администрации Упоровского района | Фото: администрации Упоровского района

48 жителей Упоровского района открыли бизнес в 2020 году. Благодаря этому создано дополнительно 55 рабочих мест. Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса составили более 10 млн рублей.

О развитии предпринимательства в разных направлениях, действующих программах поддержки в Упоровском районе в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель комитета по экономике и прогнозированию администрации муниципалитета Татьяна Ярцева.

- Татьяна Викторовна, можно ли назвать 2020 год удачным для развития малого и среднего предпринимательства в Упоровском районе?

- 399 субъектов малого предпринимательства зарегистрировано в Упоровском районе по данным на 1 октября 2020 года. За 9 месяцев открылось 48 субъектов, закрылось - 41. Численность работающих в малом бизнесе составляет 1 тыс. 978 человек, по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года этот показатель увеличился на 15 человек.

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса: ЕНВД, УСН, сельхозналог составили 10,1 млн рублей, что немного ниже соответствующего уровня 2019 года на 13,8%.

Благодаря предпринимателям создано 55 рабочих места в торговле, сельском хозяйстве, обрабатывающих предприятиях и других направлениях деятельности.

В стадии реализации находится 55 инвестиционных проектов на общую сумму 930 млрд 349 млн рублей. Всего до конца года будет реализовано 22 проекта в сферах малого и среднего бизнеса, создано 75 рабочих мест.

- В каких направлениях открыли предприниматели свое дело?

- Основные направления, в которых сейчас работают предприниматели района, это торговля, общественное питание, парикмахерские услуги, услуги маникюра, транспортные перевозки, сельское хозяйство, строительство.

- Есть ли сферы, в которые еще нужно привлечь малый, средний бизнес?

- Наша задача – поддержать реализацию уже имеющихся инвестиционных проектов и привлечь на территорию района инвесторов, желающих открыть новые производства и создавать рабочие места.

Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций являются: сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, деревообработка. Это именно те отрасли, на которые опирается экономика района, где внедряются новые и современные технологии. Новое направление для района - развитие туризма. Для территорий сельских поселений актуальными остаются сферы услуг: парикмахерские, СТО, общественное питание, небольшие производства, сельское хозяйство.

- Среди предпринимателей кого больше: мужчин или женщин?

- Мужчин – 215 человек, средний возраст от 25 до 55 лет. Женщин – 184 и средний возраст от 23 до 50 лет.

- Как администрация района помогает начинающим предпринимателям, существуют ли целевые программы?

- Разработана муниципальная программа "Основные направления развития предпринимательства и торговли в Упоровском муниципальном районе". В рамках программы осуществляется: имущественная поддержка - предоставление в аренду муниципальных помещений, оборудования и земельных участков.

В текущем году приобретены спортивные тренажеры и переданы в аренду предпринимателю, в настоящее время в Упорово открыт тренажерный зал. За счет средств бюджета осуществляется ремонт муниципальных помещений, которые затем передаются в аренду предпринимателям. Проведен ремонты помещений в Упорово, открыт семейный центра отдых "Вдохновение", в Суерке открыта парикмахерская, в деревне Чащина - магазин.

Муниципалитет оказывает финансовую поддержку - это возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты, предоставление грантов на открытие бизнеса.

В 2019 году предоставлен грант в сумме 300 тыс. рублей на организацию тепличного хозяйства, в 2020 году - 500 тыс. рублей на организацию производства полимерных изделий.

Кроме того, в районе действует рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов. В 2020 году проведено 13 заседаний, приняли участие 23 субъекта предпринимательства.

Анжела Лебедева