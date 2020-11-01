Покупай тюменское: эффективность ассортимента составила 200% за год

| Фото: Покупай тюменское во ВКонтакте | Фото: Покупай тюменское во ВКонтакте

Доля товарной позиции Тюменской области в ассортименте продукции торговых центров, магазинов у дома составляет 12%. При этом доля продаж – 24%. Эффективность ассортимента (востребованность) – 200%. Такие данные за 2019 год привел руководитель проекта "Покупай тюменское" Дмитрий Пухов во время онлайн-встречи с участниками Smart-школы.

"Проект "Покупай тюменское" стартовал в 2018 году. В течение 2019 года мы помогали товаропроизводителям области в контроле за их товарами в магазинах. Для продвижения товаров проводятся дегустации на объектах сетевой торговли, презентации, организовываем медиакампании, ивент-мероприятия, закупочные сессии", - говорит Пухов.

Темой дня Smart-школы стал маркетинг. По словам Дмитрий Пухова, основные каналы сбыта готовой продукции, наиболее популярные сейчас, - кооперация, прямые продажи, общепит, маркетплейсы, дистрибьюторы.

"Свои продукты можно продвигать в интернете, даже в чате в вайбере, на ярмарке. Стараться продавать напрямую, чтобы не терять маржу в торговой сети. И про тему общепита не следует забывать, рестораны и кафе города и области тюменскими продуктами не догружены", - отметил он.

Подробнее о проекте "Покупай тюменское" можно узнать на сайте, в сообществе во ВКонтакте, аккаунте Instagram, и на Youtube–канале.

Напомним, Smart-школа сельского предпринимателя стартовала в Тюменской области 16 ноября и продолжится до 15 декабря. Более 200 начинающих и действующих бизнесменов, занятых на селе, участвуют в занятиях образовательного интенсива. Для них выступают спикеры, ученики выполнят определенные задания, отвечают на вопросы бизнес-игры "Лучок". Ученики, успешно завершившие обучение на первом уровне SMART-школы, получат сертификаты о повышении квалификации.

Анжела Лебедева