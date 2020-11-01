О секретах развития сельской кооперации тюменцам рассказал вологодский пчеловод

| Фото: с личной страницы Дмитрия Олегина во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Дмитрия Олегина во ВКонтакте

Каждый член кооперации должен получать выгоду: моральную, финансовую, репутационную. Важно объединить вокруг себя людей, способных принимать решения. Такое мнение высказал президент Ассоциации пчеловодов Вологодской области, спикер SMART-школы для сельских предпринимателей Тюменской области Дмитрий Олегин.

Медовая кооперация – тема четвертого дня образовательного интенсива для сельских предпринимателей региона.

В 2017-2018 г. вологодский пчеловод занимался формированием кооператива. На сегодня 2 тысячи пчеловодов Вологодской области входят в ассоциацию, которой он руководит.

"Два года члены кооперации присматривались друг к другу. Главное, о чем нужно помнить при работе в кооперативе – это стимулировать коллег, единомышленников новыми проектами. Первый наш проект – это площадка для экскурсий из 70 пчелосемей. Второй - вологодская медово-чайная фабрика", - сказал Дмитрий Олегин.

В деревне, где всего 700 жителей, члены ассоциации пчеловодов открыли медово-чайную фабрику. На сегодня это единственное предприятие в регионе, которое перерабатывает продукты пчеловодства и иван-чай. Площадь предприятия 500 кв. метров. С начала 2020 года кооператоры занимались его ремонтом.

"С запуском предприятия мы сможем нарастить мощности. И только на переработке чая будем получать до 50 тысяч рублей чистой прибыли в день. Плюс переработка меда, производство напитков, кондитерских изделий", - отмечает вологодский бизнесмен.

Напомним, Smart-школа сельского предпринимателя стартовала в Тюменской области 16 ноября и продолжится до 15 декабря. Более 200 начинающих и действующих бизнесменов, занятых на селе, участвуют в занятиях образовательного интенсива. Для них выступают спикеры, ученики выполнят определенные задания, отвечают на вопросы бизнес-игры "Лучок". Ученики, успешно завершившие обучение на первом уровне SMART-школы, получат сертификаты о повышении квалификации.

Анжела Лебедева