Охотничий туризм развивает тобольский предприниматель

| Фото: скриншот видео группы "Зона отдыха Винокурово" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео группы "Зона отдыха Винокурово" во ВКонтакте

Охотничий туризм намерен развивать в Тобольском районе предприниматель Владимир Егоров. Для этого он взял в аренду 140 га угодий.

"Изучаем юридическую сторону, как привлекать иностранных охотников. Им будет на кого поохотиться. На этот сезон нам выдано 13 лицензий на добычу лосей, пять – на медведей, 18 - на кабана. Есть разрешение на отстрел боровой дичи, глухаря, тетерева, куропатки, рябчика. На пушнину: соболь, куница, бобр, белка, волк, рысь, росомаха",- рассказал Владимир Егоров в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Родом Владимир Егоров из Казахстана. В 1994 году вся семья переехала жить в Тобольск.

Бизнесом Владимир Егоров занялся в 1999 году. Началось все с юриспруденции. Получив образование, он открыл компанию по предоставлению юридических услуг. Затем появился гостиничный бизнес. В 2001 году его детская мечта – иметь собственную лошадь – воплотилась в жизнь благодаря покупке дома в с. Малая Зоркальцева Тобольского района и знакомству со старожилом.

"Когда купил дом в селе Малая Зоркальцева, познакомился с Николаем Здоровецким. У него была кобыла Майка, которую он использовал по хозяйству. И кобыла Люська, годовалой он мне ее продал. Я счастлив был без меры, это была моя первая лошадь. А потом за полгода до своей смерти старик привел мне и свою Майку", - вспоминает Егоров.

| Фото: база отдыха "Винокурово" во ВКонтакте | Фото: база отдыха "Винокурово" во ВКонтакте

Так, в 2001 года он организовал конную ферму. Затем судьба свела его с потомственным циркачом, чехом Антонио Шинником. При его помощи в Тобольский район из Европы попали редкие кони: андалузская, которую используют на корриде; паломино – рыжая лошадь, одна из самых пластичных; аппалуза северо-американская; кладрубская, горбоносая, выведенная в Чехии; орловские жеребцы.

С 2005 года на ферме Егорова стали практиковать иппотерапию. Началось все после того, как сын родился с ДЦП, отмечает он. Освоили практику лечения и стали помогать всем, кто обращался.

С 2013 года Егоров открыл базы отдыха. Летняя "Винокурово" находится в с. Дурынино на берегу Иртыша у устья реки Винокурова. До 3 тыс. человек посещают ее летом. Хотя лето 2020 года стало исключением, замечет Егоров, пандемия внесла коррективы в работу.

"У нас помимо всего, что необходимо отдыхающим - пляж, площадки детские, спортивные, кафе, мангальные зоны, есть контактный зоопарк. Посетители могут покататься на лошадях, верблюде Добрыне, пони. Полюбоваться, пообщаться с осликом Гульчитай, есть у нас еще овцы, козы, цесарки, индюки, куры, кролики, африканские страусы", - поделился тобольский предприниматель.

Зимняя база отдыха находится в с. Малая Зоркальцева. Это место особенно привлекает охотников.

"Мы сделали дорогу в тайгу. В 2019 году по ней проехали туроператоры из Германии. Была в гостях программа "По секрету всему свету". Есть искусственное озеро 100 на 15 метров. Летом для рыбалки, а зимой – это горки", - добавляет он.

Здесь же в селе Егоров в крытом манеже дрессирует лошадей. Есть комната с конской упряжью, в которой можно увидеть редкие седла из Чехии. Побывать в манеже, прокатиться на породистом скакуне и почувствовать себя настоящим жокеем могут все желающие.

Помогает в ведении дел 43-летнему Владимиру Егорову большая семья. В бизнесе заняты братья, сестры, жена, мать, дочь плюс привлеченные сотрудники. Большая команда единомышленников полна сил и энергии для дальнейшего успешного развития туристического и охотничьего бизнеса в Тобольском районе.

Анжела Лебедева