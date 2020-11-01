Потомственный сыродел из Бердюжского района знает секрет вкусного "Сулугуни"

| Фото: mcx.gov.ru/ | Фото: mcx.gov.ru/

Сыр "Сулугуни" варим по домашней технологии, молоко не обезжириваем, делаем из цельного молока – отсюда вкус. Потомственный сыродел из с. Истошино Бердюжского района 47-летний Габриэль Сихниоидзе рассказал корреспонденту "Тюменской линии" о секретах производства самых популярных мягких сыров.

Сыроварню в с. Истошино, что в 22 км от Бердюжья, если ехать в сторону Голышманово, он унаследовал от своего дяди Данила. В 1997 году тот приехал в Бердюжский район и сразу же выкупил сыроварню, запустил ее в действие. В 2014 году по состоянию здоровья бразды правления бизнесом передал племяннику.

"Выпускаем три вида сыра - "Сулугуни", "Адыгейский" и "Домашний", плюс сливочное масло. Сырье для производства сыров закупаем в личных подворьях селян, у фермеров, в основном в Голышмановском округе. Для этого у нас есть три молоковоза", - пояснил Габриэль Сихниоидзе.

В год сыроделы перерабатывают более 700 тонн молока. Технология приготовления сыров разная, отметил предприниматель. "Сулугуни": молоко нагревают до 36-37 градусов, вносят фермент и настаивают 10-12 часов.

Для "Адыгейского" молоко нужно нагреть до 90 градусов, внести лимонную, уксусную кислоту или сыворотку. Готовый сыр получают за 5-6 часов. Кстати, именно "Адыгейский" содержит больше всего белка.

За всем процессом приготовления сыров следит технолог. Процессом заняты шесть работников. В сезон "большого молока" рабочий день у них начинается в 5 часов и длится до ночи. Сейчас рабочий день сократился в разы, молока в этом сезоне традиционно меньше.

Основные покупатели сыра Габриэля Сихниоидзе – это кафе и рестораны Тюмени, у которых в меню есть продукты с сыром, в частности хачапури, пицца.

| Фото: ресторан "Грузинка" Тюмень | Фото: ресторан "Грузинка" Тюмень

Покупателей с каждым годом становится все больше. Держать цену и качество - и рынок сам тебя находит - такую формулу успеха вывел потомственный сыродел.

Дважды в неделю сотрудники сыроварни вывозят сыры и масло в Тюмень. Более двух тонн продукции поставляют они в общепит города.

Найти дополнительный рынок сбыта – задача, которую будет решать предприниматель в ближайшее время. По его словам, пандемия сказалась: из-за локдауна весной, ограничений осенью предприятия общественного питания стали меньше заказывать продукции. При этом объемы молока необходимо перерабатывать, замечает Габриэль Сихниоидзе, нужны новые покупатели.

"Для того, чтобы организовать и развивать бизнес, необходимо терпение, упорство, мудрость. Важно иметь подход к работникам. И еще нужно любить свое дело", - уверен он.

Бердюжский предприниматель-сыродел пользуется господдержкой – получает дотацию 3-3,5 рубля за переработанный литр молока. Эти деньги сильно помогают, считает он. Бюджетный рубль, выручка от продажи сыров, масла позволяют Габриэлю Сихниоидзе вовремя выплачивать сотрудникам зарплату, рассчитываться с населением за закупленное молоко и производить качественный, вкусный сыр, о котором знают десятки рестораторов Тюмени.

Анжела Лебедева