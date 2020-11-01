Депутаты гордумы: в Тюмени стали реже нарушать правила благоустройства

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Около трех тысяч протоколов на 16 млн рублей составлено в Тюмени в 2020 году за нарушения правил благоустройства. В 2019 году выявлено более пяти тысяч таких нарушений. Об этом тюменским депутатам сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

По его словам, в 2020 году за счет бюджета в Тюмени демонтировано 33 самовольных строения, 43 - добровольно. В областной центр продолжают освобождать от портящих облик города погребов.

Семен Тегенцев добавил, что при демонтаже пенсионерам помогают перенести вещи из погреба домой. Кроме того, если хозяин может подтвердить, что это погреб - его имущество, то он может получить компенсацию от сдачи его на металлолом.

Выслушав доклад директора департамента городского хозяйства, депутаты пришли к выводу, что правила благоустройства, принятые в 2019 году способствуют вовлечению жителей областного центра в местное самоуправление, а нарушать их стали значительно реже.

"Правила благоустройства нацелены на улучшение городской среды, при этом большое внимание уделяется вовлечению в этот процесс жителей", - отметил председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.

Николай Ступников