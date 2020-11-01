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Тюменская городская дума взяла курс на цифровизацию

Политика, 17:10 20 ноября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты предложили внести изменения в два документа. Речь идет о регламенте Тюменской городской думы и о положении о постоянных временных комиссиях и рабочих группах. У народных избранников появится возможность принимать решения на заседаниях и комиссиях в режиме видео-конференц-связи.

Согласно указу президента РФ "О Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы" органам местного самоуправления необходимо внедрять в свою работу современные коммуникационные технологии.

"В думе опробовали новый формат работы несколько раз, - отмечает председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук. - Председатель городской думы Евгений Заболотный и глава Тюмени Руслан Кухарук проводили пробные совещания и рабочие встречи, использовав онлайн-формат для решения важных вопросов. Мы видим, что правительство Российской Федерации и президент используют в работе видео-конференц-связь. Опираясь на указ президента о цифровизации и на постановление губернатора Тюменской области "О введении режима повышенной готовности", мы используем в работе и режим онлайн, - прокомментировал Степан Михайлович.

Проект решения предлагает урегулировать вопросы проведения заседаний Тюменской городской думы и комиссий в режиме видео-конференц-связи, в связи с чем норма о проведении заочного голосования по вопросам повестки думы признается избыточной и отменяется.

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# гордума , Евгений Заболотный , Руслан Кухарук , Степан Киричук , цифровизация

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