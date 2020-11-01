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Лжебанкир похитил 180 тысяч рублей у жительница Тобольского района

Происшествия, 13:57 21 ноября 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

180 тыс. рублей лишилась жительница Тобольского района, поверив телефонному мошеннику. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает УМВД Тюменской области.

Звонивший пояснил тоболячке, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Для предотвращения незаконной операции лжебанкир убедил женщину установить мобильное приложение и выполнить ряд действий.

Получив доступ к ее банковским счетам, мошенник похитил все средства с кредитных и дебетовой карт. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество , Тобольский район , уголовное дело

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