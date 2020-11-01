Олег Кузнецов стал новым главой Омутинского района

| Фото: omutinka.admtyumen.ru/ | Фото: omutinka.admtyumen.ru/

Главой Омутинского района избран Олег Кузнецов на заседании думы 23 ноября. Об этом сообщает председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый зампредседателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Депутатам предстояло выбрать главу из трех кандидатов: первого заместителя главы Омутинского района Олега Кузнецова, начальника управления по работе с территорией районной администрации Константина Калиниченко и ведущего специалиста отдела по юридическим вопросам администрации Омутинского района Натальи Коноваловой.

"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Кузнецова", — сообщил Артюхов.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев и зампредседателя Тюменской областной думы Виктор Рейн поздравили нового главу с избранием и пожелали ему успешной работы.

"Перед главой муниципалитета стоит главная задача – повышение качества жизни наших земляков. Важен открытый диалог с жителями, оперативная реакция на их проблемы и запросы", – подчеркнул Сергей Сарычев.

Добавим, срок полномочий прежнего главы Омутинского района Виктора Воллерта истек, но он остался председателем совета муниципальных образований.

Избранный глава Олег Кузнецов родился 24 марта 1972 года в Тюмени. Образование высшее, в 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность начал в 1990 году, работал слесарем, электромонтером; также трудился шофером в Омутинской больнице. С 2001 года возглавлял созданное им ООО "Петр 1". В администрации Омутинского муниципального района трудится с 2018 года: был начальником управления по работе с территорией, заместителем главы, с января 2020 года — первый заместитель главы района, сообщает ТРО партии "Единая Россия".