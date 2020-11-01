Тюменская детско-юношеская спортшкола признана лучшей в России

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени. | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Награду всероссийского конкурса получила детско-юношеская спортивная школа № 1 Тюмени в номинации "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Конкурс проходил дистанционно в несколько этапов, всероссийский этап состоялся 1 октября - 15 ноября в Москве. Представители учреждений допобразования из Тюменской области впервые приняли участие в этом конкурсе и сразу были отмечены наградой.

За звание называться сильнейшими боролись 69 учреждений со всей России. Конкуренцию тюменцам составили 28 детско-юношеских спортивных школ из Забайкальского, Краснодарского, Красноярского края, Республики Башкортостан, Белгородской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской и других областей.