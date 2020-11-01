На онлайн-семинаре в Тюмени обсудят изменения в налоговой сфере

| Фото: Инвестиционное агенство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агенство Тюменской области

Отмену ЕНВД и переход на альтернативные системы налогообложения обсудят на семинаре в Тюмени 26 ноября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В ходе онлайн-семинара планируется рассмотреть основные изменения в налогообложении имущества, реализуемые в 2020 году, в том числе по имущественным налогам физических лиц. Также предпринимателям расскажут о порядке применения специальных налоговых режимов.

Свои вопросы предприниматели могут направить по электронной почте smi.r72nalog@gmail.com с пометкой "Семинар 26 ноября". Начало трансляции в 15 часов.