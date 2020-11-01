Продукция Тюменского ремонтно-механического завода отмечена дипломом всероссийского конкурса

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Продукция Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ, дочернее общество АО "Транснефть – Сибирь") отмечена дипломом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Завод представил на конкурс станцию биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью до 15 куб. метров в сутки.

Станция очистки производства ТРМЗ является технически и технологически сложным промышленным объектом, при этом способным функционировать в северной климатической зоне - на территории с вечномерзлыми грунтами и температурой воздуха от минус 60 до плюс 40 градусов по Цельсию. Энергоэффективность и надежность ее работы достигается за счет использования эрлифтов (устройств, предназначенных для подъема жидкости на высоту при помощи сжатого воздуха) для рецикла ила вместо импеллерных насосов. Применяемая технология и оборудование очистных сооружений обеспечивают качество очистки сточных вод, соответствующее экологическим нормативам.

Тюменский ремонтно-механический завод с 2013 года реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений, включая проектирование, промышленный инжиниринг, изготовление, испытание оборудования и сервисное сопровождение. Производство данной продукции началось в связи с возрастающей потребностью организаций системы "Транснефть" в комплектации объектов трубопроводного транспорта, удаленных от инфраструктуры городских канализационных сетей, станциями очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод, соответствующих современным требованиям экологической безопасности.