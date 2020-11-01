Тюменская облдума приняла проект регионального бюджета

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Проект регионального бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов приняли во втором и третьем окончательном чтении депутаты Тюменской областной думы.

Доходы областного бюджета на 2021 год определены в размере более 145 млрд рублей, расходы - в размере более176,6 млрд рублей. Всего три года прогнозируются доходы в сумме 452,2 млрд, расходы – 521,8 млрд.

При этом бюджет остается социально ориентированным. Затраты на социальную сферу составят за три года 253,6 млрд рублей. Из них 85 млрд – в 2021 году. Основные средства пойдут на соцподдержку граждан, развитие образования и здравоохранения.

Губернатор Александр Моор поблагодарил депутатов за инициативы, активное обсуждение проекта бюджета и его поддержку.

Евгения Шевцова