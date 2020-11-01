Пандемия заметно повлияла на сельский бизнес в Тюменской области

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Пандемия подогрела интерес тюменцев к мобильным каркасным баням – объемы их производства заметно выросли. Об этом сообщила руководитель строительной фирмы Алена, участница образовательной программы "Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе".

"Во время пандемии увеличились продажи земельных участков, да и люди просто начали проводить больше времени за городом, вопрос здоровья стоял остро, поэтому спрос был большой", – пояснила она.

Предприниматели юга тюменского региона, сообщает пресс-служба Центра развития бизнеса, нашли способы сохранить свое дело в период пандемии. Одни сосредоточились на узком направлении работы, другие нашли компромиссы с арендодателями, третьи – поменяли направление деятельности.

Так предприниматель Евгений, который восемь лет на аутсорсинге выполнял функции отдела развития региональной продуктовой торговой сети, решил стать фермером.

"Сейчас буду оформлять в аренду земельный участок, превращать в пахотные земли и выращивать зерновые культуры. Также планирую выйти на конкурс "Агростартап", – заявил он.

А владелица ателье Наталья, с начала пандемии стала шить маски, поскольку других заказов не было.

"Но мы шили маски тысячами, поэтому оборот вырос. Когда разрешили открыться, люди, не имея возможности что-то купить, массово пошли шить в ателье. Сейчас у нас все спокойно, вернулись к прежним оборотам", – рассказала она.

Сферы деятельности учеников бизнес-школы различны: детские центры на селе, производство одежды, бытовые услуги, строительство котельных, сыроварня, птицефабрика, страусиная ферма, производство корзин, утилизация отходов, пекарня, экотуризм, розничная торговля, сельские салоны красоты и так далее.

Образовательная программа "Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организаторами являются Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", центр "Мой бизнес" Тюменской области и "Центр развития бизнеса".