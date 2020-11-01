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Тюменцы узнали о развитии сельского туризма в Калининградской области

Экономика, 19:23 27 ноября 2020

gov39.ru

Проект "Народный экскурсовод", запущенный в начале 2020 года, значительно увеличил поток туристов в села, маленькие города Калининградской области. На это повлияла пандемия с локдауном и обученные экскурсоводы.

Об этом участникам SMART-школы сельского предпринимательства Тюменской области сообщила председатель Ассоциации представителей сельского туризма Калининградской области Виктория Корнева.

"Мы набрали экскурсоводов 50 плюс, обучили их и сначала открыли пешеходные экскурсии по Калининграду. Затем пошли с этим проектом в районы области. Обучили работников ДК, библиотекарей, активистов основам гостеприимства. Включили их в сообщество. Помогаем им в продвижении. Интерес к сельскому туризму вырос в разы", - говорит она.

По словам эксперта, именно 2020 год стал определяющим для развития сельского туризма. Жители Калининграда, ранее проводившие выходные дни в соседних Польше, Литве, теперь обратили внимание на села, деревни области.

На сегодня в Калининградской области действуют десятки маршрутов, которые знакомят жителей и гостей региона с уникальной архитектурой, историей, культурой, доставшейся в наследство от Восточной Пруссии. Добавим, в 2021 году Калининградская область отметит 75-летие со дня образования. До этого это была территория Восточной Пруссии.

Теме продвижения сельского туризма был посвящен очередной день в SMART-школе, которая стартовала 16 ноября и продлится до 15 декабря.

Анжела Лебедева

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# сельский туризм

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