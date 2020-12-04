Участники тюменской SMART-школы узнали о пользе микрозелени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выращивание микрозелени таит в себе массу нюансов – плесень, недолив, перелив, нарушение кислотно-щелочного баланса и многое другое. Но именно этот вид растений несет большую пользу для организма человека.

Секреты развития бизнеса по производству шнитт-лука, кресс-салата, брокколи, амаранта, гороха крошечных размеров участникам тюменской SMART-школы сельского предпринимательства раскрыл директор компании MiniGreen Артём Янчук.

Его компания на рынке города существует три года. Идею по организации этого направления бизнеса подсказали друзья из Кирова. Там он и прошел обучение. Самыми сложными были первые полгода – время применения знаний на практике, выхода на рынок.

"В первые недели мы реализовывали по 12-15 лотков, сейчас до 300. Поначалу рестораны неохотно покупали нашу микрозелень, не понимали до конца ее предназначение. На сегодня у нас есть свои постоянные покупатели. Ковид нам помешал, но мы благодаря работе SMM-щика стали работать с физическими лицами, людьми, которые предпочитают правильное питание. Польза от микрозелени колоссальная. К примеру, в одном ростке с двумя-тремя лепестками брокколи содержится целый кочан этой капусты", - говорит предприниматель.

Артём Янчук провел экскурсию по своей сити-ферме, рассказал о технологии выращивания растений. По словам директора компании, перед тем, как запустить проект в жизнь важно учитывать количество жителей города, конкуренцию, изучить рынок сбыта. Сумма затрат бизнес-стартапа может составить от 100 тыс. рублей.

"Сейчас делаем большой упор на работу с частными лицами, - отметил Артём Янчук, - и пытаемся научится выращивать съедобные цветы. Для этого у нас есть специальный агроном".

Напомним, SMART-школа сельского предпринимательства проходит в Тюменской области с 16 ноября по 15 декабря. Более 300 начинающих и действующих предпринимателей, занятых на селе, стали ее слушателями. Каждый из них получит сертификат.

Анжела Лебедева