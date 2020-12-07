Выращиванием герефордов занимается ишимский фермер

ООО "Бизон" Омутинского района ООО "Бизон" Омутинского района

Региональная программа "Агростартап" помогла владельцу ЛПХ из с. Плешково Ишимского района Ерназару Бейсенову приобрести герефордов и стать фермером. Выигранных средств еще хватило и на покупку кормозаготовительной техники.

"Перед участием в областной программе у меня было 24 головы КРС, в том числе четыре телки и бык симментальской породы. На средства, выигранные по итогам конкурсного отбора, я получил 4 миллиона 549 тысяч рублей. Приобрел трактор МТЗ-82, пресс-подборщик, грабли, косилку и 32 телки породы герефорд. Животных покупал в ООО "Бизон" Омутинского района", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Итоги конкурса региональной программы "Агростартап" стали известны летом 2020 года. Фермер Бейсенов успел новую технику выпустить на заливные луга и заготовить необходимый объем сена.

43-летний Ерназар Бейсенов все время занимался личным подсобным хозяйством. Немного успел поработать на местном крупозаводе. Но профессионально выращивал животных для сдачи на мясо только последние 10 лет, подчеркивает он.

Программа "Агростартап" дала ему импульс к расширению своего предприятия, созданию дополнительных рабочих мест. Два человека имеют постоянную работу у фермера.

По словам ишимского фермера, нужно полтора года, чтобы вырастить бычка до убойного веса. Основная точка сбыта скота - Ишимский мясокомбинат.

"Большой выгоды от разведения ЛПХ нет, вырученные средства в основном тут же вкладывал в оборот. Единственное капиталовложение – это дом для семьи. У нас с супругой подрастают четверо детей", - говорит Ерназар Бейсенов.

В планах фермера из с. Плешково – заняться посевом сенажных культур, чтобы разнообразить рацион животных. Спрос на мясо есть всегда, поэтому заниматься КРС целесообразно, отмечает он.

Анжела Лебедева