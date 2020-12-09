Наталья Ночёвка из Субботино будет выращивать землянику и голубику в тоннелях

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Выращивать землянику и голубику в тоннелях планирует овощевод из с. Субботино Мальковского поселения Тюменского района Наталья Ночёвка. Сейчас она изучает технологию, знакомится с передовым опытом.

Об этом предприниматель рассказала во время эфира SMART-школы, которая была посвящена овощеводству.

"Для того, чтобы выращивать ягоды в тоннелях, нужны специальные теплицы и еще важный момент – это почва, ее состав, кислотность, что необходимо, в первую очередь, для голубики", - сказала Наталья Ночёвка.

Три года она занимается выращиванием огурцов в теплицах. Урожай с пяти теплиц по 800 кв. метров каждая реализует в образовательные учреждения, рестораны, столовые и рынки.

"С реализацией у меня никогда проблем не было. Я человек с двумя высшими образованиями. 15 лет проработала в торговле. Навык есть", - подчеркнула овощевод.

Главная проблема для хозяйки тепличного бизнеса – это рабочие руки. По ее словам, далеко не все выдерживают работать летом в жару в теплице. Еще одна проблема – это болезни растений и погодные условия.

"Но все это решаемо. Не нужно бояться начинать свое дело. Пробуйте, экспериментируйте, но не опускайте руки. Все обязательно получится", - уверена Наталья Ночёвка.

Более 320 участников SMART-школы смогли задать вопросы Наталье Ночёвка и еще одному спикеру дня - директору КХ "Дружба" Заводоуковского округа Ивану Шишканову.

Напомним, SMART-школа в Тюменской области организована в рамках Года сельского предпринимательства. Ее участники – начинающие и действующие предприниматели, занятые на селе. Образовательный интенсив начался 16 ноября, продолжится до 15 декабря.

Анжела Лебедева