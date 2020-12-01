Подведены итоги Smart-школы сельского предпринимательства Тюменской области

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Более 300 человек из Тюмени, Тюменской области, Астрахани, Приморского края, Москвы, Тверской области, ХМАО-Югры, ЯНАО приняли участие в Smart-школе сельского предпринимательства Тюменской области. Она прошла в YouTube с 16 ноября по 15 декабря.

Экспертами для ее учеников выступили 26 человек из областей сельского хозяйства, маркетинга, бизнеса, туризма, науки. За время образовательного интенсива прошло 17 эфиров, которые собрали более семи тысяч просмотров.

Новый онлайн-формат подготовки сельских предпринимателей оценил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Smart-школа - необычный формат подготовки предпринимателей. Здесь применялись лучшие практики общения с экспертами, решение бизнес-игры – все это позволяет открывать новые коммуникации. Всем выпускникам школы хочу пожелать не останавливаться на тех знаниях и умениях, которые у вас есть. Есть ряд программ господдержки, чтобы поддержать ваши инициативы. Мы со своей стороны вместе с Инвестиционным агентством Тюменской области продолжим практику проведения семинаров, тренингов, круглых столов", - сказал он во время закрытия первого курса интенсива.

Анализ работы Smart-школы показал, что для 79% учеников она дала новые полезные знакомства. 65% слушателей взяли на заметку идеи для бизнеса. Для 49% учеников – это канал для общения по отраслевой тематике.

По словам организаторов, отрадно то, что в числе учеников Smart-школы были не только действующие и начинающие сельские предприниматели региона, но и старшеклассники из семи школ четырех районов. Они составили конкуренцию взрослым в бизнес-игре "Лучок". Победителя и призеров игры отметят денежным сертификатом.

Каждый слушатель школы сельского предпринимателя получит сертификат о повышении квалификации. Smart-школа продолжится в 2021 году.

Анжела Лебедева