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Татьяна Акимова победила в спринтерской гонке на Кубке России

Спорт, 09:20 06 декабря 2020

СБР | Фото: СБР

Тюменская биатлонистка Татьяна Акимова победила в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

Победительница прошла дистанцию 7,5 км за 20 минут 55,7 секунды, ни разу не промахнувшись. Второй финишировала югорчанка Екатерина Носкова. Она уступила победительнице 37,5 секунд. Замкнула тройку лучших Анастасия Егорова из Мурманская области.

В мужском спринте, который прошел в Увате, победу одержал тюменец Евгений Идинов. Он преодолел 10-километровую трассу за 26 минут 5 секунд. Всего на три десятых секунды Идинов опередил омича Игоря Малиновского. Бронзу завоевал москвич Кирилл Стрельцов.

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# биатлон , Татьяна Акимова

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