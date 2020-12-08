Шестьдесят предприятий Сладковского района представили продукцию на ярмарке

администрация Сладковского района администрация Сладковского района

60 организаций, индивидуальных предпринимателей, КФХ, личных подсобных хозяйств, в том числе пять из других районов Тюменской области, стали участниками традиционной сельскохозяйственной ярмарки "Дары земли сладковской".

По информации организаторов, 70% торговых мест заняли владельцы ЛПХ. Производители представили селянам: свинину, говядину, баранину, конину, мясо птиц, колбасные изделия, рыбу свежемороженую. Большой выбор молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий ожидал покупателей.

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В продаже были и непродовольственные товары: ели, шерстяные и вязаные изделия, сувениры местных мастеров.

Комиссия администрации Сладковского района за активное участие в проведении сельскохозяйственной ярмарки, многообразие представленной продукции, красочное оформлении торговых мест, востребованность реализуемой продукции отметила дипломом за первое место главу КФХ Нуржана Абдирова.

Среди администраций сельских поселений победителем признано Степновское сельское поселение.

Без подарков не остались и гости ярмарки – предприниматель из Ишима Андрей Кравченко и сотрудники Викуловского РайПО.

Отметим, что ярмарка "Дары земли сладковской" прошла с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Анжела Лебедева