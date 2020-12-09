В Тюмени развязка Мельникайте - Дружбы не затронет парк имени Гагарина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк имени Юрия Гагарина не пострадает при строительстве развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени, заверил глава города Руслан Кухарук.

"Это объект регионального значения. Он находится под особой защитой государства, и ни один квадратный сантиметр не попадет под строительство. Предложенные технические решения усложнили сам проект развязки, но не позволили затронуть территорию парка", - пояснил он.

Еще несколько сотен деревьев на примыкающей территории удастся сохранить из-за переустройства линии ЛЭП. Ее проведут под землей, что займет меньшую площадь, и деревья не придется вырубать.

"Одна из задач по сохранению зеленых насаждений: высадить столько же деревьев, сколько снесли. Такую практику мы применяли и на других объектах. Например, при расширении улицы Мельникайте в центральной части до Туры высаживали крупномерные саженцы на дополнительных озелененных территориях. Эти планы также поддержаны бюджетом", - заключил глава города.

Евгения Шевцова