Тюменские депутаты помогают горожанам решать проблемы капремонта

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы помогают горожанам в решении проблем, возникающих в ходе капитального ремонта. Так, при содействии депутата Александра Гунбина протекающую крышу в многоэтажке по ул. Станционная, 38а отремонтировали раньше запланированного срока.

Капремонт кровли в доме намечался на 2021-2022 годы, но по просьбе жильцов и при содействии народного избранника работы удалось организовать в 2020 году.

Тюменцы сообщили Александру Гунбину о своей проблеме более года назад. По словам депутата, особенно на необходимости ремонта настаивали жильцы трех верхних этажей: из-за регулярных протечек в непогоду они вынуждены были своими силами устранять их последствия.

"Кровля – важная конструкция многоквартирного дома, требующая периодического ремонта и грамотного обслуживания. Оперативное решение проблемы - результат работы службы заказчика и подрядной организации", – подчеркнул депутат. Капремонт кровли завершится в ближайшее время.

После вмешательства депутата гордумы Николая Моисеева были внесены дополнения в план ремонта крыши многоквартирного дома по ул. Мелиораторов, 42. Во время визита на объект к нему обратились жильцы с просьбой обустроить козырьки над балконами последних этажей.

По направленному в фонд капитального ремонта депутатскому запросу проект был скорректирован, работы по устройству козырьков запланированы. Устройства защитят балконы от дождя и снега, предотвратят разрушение кирпичной кладки, а также придадут дому эстетичный вид. Депутат поблагодарил фонд за оперативное вмешательство и понимание проблем граждан.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Ремонт фасада многоэтажного жилого дома ул. Урицкого, 28 обсудила с жильцами депутат Наталья Проскурякова. К разговору присоединились представители департамента городского хозяйства и службы заказчика, руководство подрядной организации.

Горожане пожаловались на неудобства, вызванные ремонтом. Специалисты разъяснили представителям коллектива собственников жилья технологические особенности проведения работ при минусовых температурах и указали на связанные с этим ограничения.

По словам подрядчиков, сроки окончания ремонта немного сдвинутся. Кроме того, было принято решение о продлении договора банковской гарантии, что поможет защитить законные интересы жителей после завершения работ.

"Подрядчики заверили жильцов, что в течение недели закончат ремонтировать фасад со стороны двора, а к концу декабря – со стороны улицы. Контрольную встречу мы договорились провести в двадцатых числах декабря", – рассказала Наталья Проскурякова.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Николай Ступников