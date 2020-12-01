В Тюменской области планируют скорректировать задачи по противодействию экстремизму

admtyumen.ru admtyumen.ru

Профилактика экстремизма в молодежной среде, а также предупреждение распространения деструктивных и экстремистских субкультур должны находиться в зоне особого внимания органов власти, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном заседании региональной комиссии по противодействию экстремизму, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

Губернатор отметил, что в связи с корректировкой стратегии государственной национальной политики и стратегии по противодействию экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года необходимо актуализировать региональные и муниципальные программы и планы, скорректировать цели и задачи с учетом вызовов и угроз, обозначенных главой государства.

Руководитель комитета по делам национальностей Владислав Чернов отметил, что в регионе давно сложились и остается благоприятный межнациональный, межрелигиозный климат и стабильная, спокойная обстановка.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы, касающиеся обеспечения стабильности в сферах межнациональных, межрелигиозных и общественно-политических отношений, профилактику противоправных действий в молодежной среде и другие вопросы.