На озерах Тюменской области могут разрешить вылов рыбы жаберными сетями

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Вылов жаберными сетями на тюменских озерах может быть разрешен, когда муниципалитеты определят их перечень. С таким предложением на заседании территориального рыбохозяйственного совета Тюменской области выступил директор департамента АПК Владимир Чейметов.

"При этом будут ужесточены меры контроля, как по норме вылова рыбы, так и по сетям", - поддержал это предложение заместитель главы аграрного комитета Тюменской областной думы Юрий Конев.

Использование жаберных сетей в любительском рыболовстве, по его словам, вызвало напряжение во всех районах юга области. Рыболовы-любители хотят официально устанавливать жаберные сети и ловить рыбу для личных нужд, личного потребления. Однако те предприниматели, за которыми закреплены озера, высказали свои опасения. Они зарыбляют водоемы, а кто-то приходит и вылавливает.

"Закрепленных озер немного - приблизительно 10%, - пояснил он, - а большая часть ни за кем не закреплена, поэтому полностью отказаться от любительского рыболовства нельзя, тем более что заместители глав районов, которые принимали участие в заседании, все высказались за любительское рыболовство".

Понятие "жаберные сети" стало широко использоваться в общественных дискуссиях совсем недавно. Речь идёт об обычных сетях, в которых рыба цепляется жабрами. На лососёвом промысле Камчатки они применялись много лет, не вызывая протестов. Но с 2016 года компании, которые ведут лов ставными неводами, стали жаловаться на своих коллег по бизнесу, использующих сети.

Согласно федеральному закону от 25 декабря 2018 года "О любительском рыболовстве" оборот жаберных сетей на территории Российской Федерации запрещается, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.