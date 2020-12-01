В Тюменской области в 2021 году ликвидирует очереди в детсады для детей до трех лет

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Все дети в возрасте до 3 лет в Тюменской области будут обеспечены местами в детских садах в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, выступая на онлайн-заседании президиума регионального правительства 14 декабря.

"Количество новых мест в средних школах региона к 2024 году нарастающим итогом с 2019 года превысит 25 тыс.", - отметил Алексей Райдер.

Заместитель директора областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Николай Загул доложил, что 84% объема финансирования региональной госпрограммы по спорту на 2021 год будут направлены на создание жителям региона благоприятных условий для занятий физкультурой и спортом.

На заседание президиума рассмотрели проекты нескольких региональных госпрограмм на 2021-2023 годы.

Евгений Бабенко