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Тюменка купила у мошенника несуществующего щенка

Происшествия, 15:00 15 декабря 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенника, продавшего жительнице Тюмени несуществующего щенка, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Тюменка на одном из сайтов откликнулась на объявление о продаже щенка. Во время переписки собеседник предложил перевести деньги на указанный банковский счет. Доверчивая гражданка, не проверив информацию, перевела через мобильное приложение более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тюменские полицейские рекомендуют покупать товары только на проверенных сайтах. Не соглашаться на предложения о предоплате. Товар можно оплатить при личной встрече, либо получить наложенным платежом.

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# мошенничество

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