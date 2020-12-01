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Тюменским депутатам рассказали об увеличении бюджета города

Политика, 09:18 18 декабря 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Изменения в бюджет города рассмотрели тюменские депутаты. Корректировки главного финансового документа Тюмени изучили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 16 декабря.

Как сообщил членам комиссии директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук, объем доходов бюджета Тюмени на 2021 год будет увеличен почти на 76 млн рублей, он составит более 32 млрд рублей. В 2022 году прогнозируемые доходы и расходы предложено увеличить более чем на 30 млн рублей. Как пояснил Андрей Пилипчук, это связано с корректировкой объемов межбюджетных трансфертов с бюджетом Тюменской области.

По его словам, в 2021 году в рамках создания современной городской среды объем средств на благоустройство дворов будет увеличен на 22 млн рублей, а также будут выделены средства на строительство дороги по ул. Трофимовой в районе Ново-Патрушево.

"Средства на благоустройство дворов увеличены на двадцать два миллиона, это целевые деньги на какие-то конкретные дворовые территории или они будут проходить процедуру ранжирования?" - поинтересовался депутат Дмитрий Елагин.

Андрей Пилипчук ответил, что было проведено ранжирование дворовых территорий по годам. "И очередность определяется этим ранжированием, в 2021 году мы будем придерживаться того же объема работ в пятьдесят две дворовые территории", - пояснил он.

"Cемьдесят пять миллионов рублей поступают дополнительно в бюджет города, - отметила председатель постоянной комиссии Оксана Величко. – Это целевые средства, которые будут направлены на дорожное строительство и ремонт дворовых территорий – пятьдесят три и двадцать два миллиона соответственно".

Вопрос будет вынесен на очередное заседание Тюменской городской думы.

Николай Ступников

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# гордума , городской бюджет , депутаты

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