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Шесть масштабных инвестиционных проектов реализуют в Тюменском районе

Экономика, 14:02 22 декабря 2020

ООО "Рыбное подворье" | Фото: ООО "Рыбное подворье"

Шесть масштабных инвестиционных проектов реализуют в Московском, Червишевском, Наримановском, Мальковском и Каменском муниципальных образованиях в 2020 году.

Всего в реестре администрации Тюменского района на сопровождении находятся 102 инвестиционных проекта с общим объем инвестиций 23 млрд рублей и количеством планируемых к созданию рабочих мест более 3 тыс. 500. Об этом сообщила начальник управления экономики и стратегического развития Елена Савенко.

18 компаний реализуют свои проекты на территории двух индустриальных парков. Из них 12 размещены в Боровском и шесть предприятий вошли в состав резидентов Богандинского индустриального парка, обеспечив около 20% его заполнения.

С начала 2020 г. в реестр инвестиционных проектов было включено 25 проектов с совокупным объемом инвестиций более 900 млн рублей и потенциалом создания 450 рабочих мест.

В числе реализованных в 2020 году проектов - расширение действующего производства ООО "ТМН Трейд", организация ветеринарной клиники в поселке Боровский, строительство автомоечного комплекса самообслуживания в д. Патрушева.

На стадии завершения находятся проект по строительству и организации работы гастробара "СЫРНИК" и организация научного центра селекции рыб ООО "Рыбное подворье".

На 2021 год администрация Тюменского района продолжит работу советов по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики, будет содействовать в решении проблемных вопросов предпринимательства, продолжать развитие туризма и сферы торговли.

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# инвестиции , Тюменский район

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