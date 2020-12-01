Ишимец лишился денег после общения с незнакомкой в интернете
| Фото: duma.gov.ru
Более 40 тыс. рублей потерял житель Ишима после попытки познакомиться в интернете, сообщает УМВД России по Тюменской области.
39-летний мужчина получил в мессенджере сообщение с неизвестного номера от девушки с предложением познакомиться. В процессе переписки она попросила мужчину пополнить баланс ее телефона по предложенной ссылке. Заявитель прошел по указанной ссылке, после чего с его карты были списаны деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело.