Ишимец лишился денег после общения с незнакомкой в интернете

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 40 тыс. рублей потерял житель Ишима после попытки познакомиться в интернете, сообщает УМВД России по Тюменской области.

39-летний мужчина получил в мессенджере сообщение с неизвестного номера от девушки с предложением познакомиться. В процессе переписки она попросила мужчину пополнить баланс ее телефона по предложенной ссылке. Заявитель прошел по указанной ссылке, после чего с его карты были списаны деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.