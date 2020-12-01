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Ишимец лишился денег после общения с незнакомкой в интернете

Происшествия, 12:56 22 декабря 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 40 тыс. рублей потерял житель Ишима после попытки познакомиться в интернете, сообщает УМВД России по Тюменской области.

39-летний мужчина получил в мессенджере сообщение с неизвестного номера от девушки с предложением познакомиться. В процессе переписки она попросила мужчину пополнить баланс ее телефона по предложенной ссылке. Заявитель прошел по указанной ссылке, после чего с его карты были списаны деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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