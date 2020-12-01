Постановление о выплатах медикам в праздники подготовило правительство

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Правительство подготовило постановление об удвоении выплат медикам, работающим с коронавирусом в новогодние праздники, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Повышенную специальную социальную выплату уже в январе получат врачи и медсестры – все те, кому она положена. Сейчас на этих людях огромная ответственность, они оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, и делают это практически круглосуточно", - отметил он.

В новогодние праздники продолжится и вакцинация от коронавируса. "Это тоже дополнительная нагрузка на врачей, медсестер и другой медицинский персонал. Важно их поддержать", - сказал Мишустин и попросил Министерство здравоохранения, Фонд социального страхования, глав регионов сделать все необходимое, чтобы люди вовремя получили выплаты и поручение президента было исполнено.