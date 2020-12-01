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Полиция установила личность водителя, выехавшего на встречку в Тюмени

Происшествия, 16:03 24 декабря 2020

ГИБДД Тюменской области

Видео с выездом автомобиля Toyota Camry на встречную полосу и проездом перекрестка на красный сигнал светофора было выложено в соцсети и вызвало массу негативных откликов. Личность нарушителя установлена, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

40-летняя женщина пояснила, что везла в больницу ребенка, которому стало плохо. Была откровенно возмущена тем, что видео выложили в интернет.

Сотрудники ГИБДД привлекли автомобилистку к административной ответственности за нарушения ПДД: за выезд на встречную полосу на нее наложен штраф в размере пяти тысячи рублей, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора - одна тысяча рублей.

ГИБДД напоминает водителям, что нарушать ПДД при перевозке детей опасно для жизни юных пассажиров.

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# встречная полоса , ГИБДД , нарушение

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