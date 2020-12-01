Полиция установила личность водителя, выехавшего на встречку в Тюмени

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Видео с выездом автомобиля Toyota Camry на встречную полосу и проездом перекрестка на красный сигнал светофора было выложено в соцсети и вызвало массу негативных откликов. Личность нарушителя установлена, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

40-летняя женщина пояснила, что везла в больницу ребенка, которому стало плохо. Была откровенно возмущена тем, что видео выложили в интернет.

Сотрудники ГИБДД привлекли автомобилистку к административной ответственности за нарушения ПДД: за выезд на встречную полосу на нее наложен штраф в размере пяти тысячи рублей, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора - одна тысяча рублей.

ГИБДД напоминает водителям, что нарушать ПДД при перевозке детей опасно для жизни юных пассажиров.