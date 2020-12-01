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Александр Моор объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор, 14:09 25 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Распоряжение, в котором всем работодателям региона рекомендовано объявить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты, подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Одноклассники.

"Поддержал инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии "Единая Россия", а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях, - написал Александр Моор. - Поэтому подписал сейчас распоряжение, в котором всем работодателям региона рекомендовано объявить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты. С наступающим Новым Годом, земляки!".

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# Александр Моор , распоряжение

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