Александр Моор рассказал, как дальше будут расселять аварийные дома в Тюменской области

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

О расселении ветхого и аварийного жилья в регионе говорили губернатор Тюменской области Александр Моор и президент России Владимир Путин во время визита главы государства в Тобольск. Эта тема у президента всегда в фокусе, отметил губернатор.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

Моор напомнил, что предыдущая большая программа расселения предусматривала цель избавить людей от ветхого жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, и предоставить им нормальные условия для жизни в новых домах и квартирах. Тюменская область тогда одной из первых выполнила эту программу, отметил губернатор. Следующая программа касалась расселения и сноса жилфонда, признанного ветхим и аварийным до 1 января 2017 года.

"Тюменская область и сейчас в лидерах, за 2019-2020 годы по планам было расселить около 23 тысяч квадратных метров жилья, по факту мы расселили 49 тысяч. Более того, программа была рассчитана до 2024 года включительно, а мы взяли на себя обязательства закончить в 2023 году, и мы это сделаем. В регионе программа по расселению ведется уже много лет, мы сейчас в муниципалитетах сносим жилье, признанное аварийным уже после 1 января 2017 года", - подчеркнул Александр Моор.

Он сообщил, что президент обозначил проблему расселения людей на Госсовете. Путин ставит задачу не только на пятилетний период, он смотрит намного дальше, потому что ситуация такова в стране, что аварийный жилфонд накапливается, и в перспективе 15 лет непригодными признают дома 1950-1960 годов постройки. В Тюмени это дома из силикатного кирпича и панелей, которые изначально строились как временное жилье.

Решать проблему только за счет бюджета пришлось бы очень долго, поэтому президент и поручил создать экономический механизм выполнения задачи, пояснил Моор. Недавно Госдума приняла в третьем чтении закон о так называемом комплексном развитии территорий, который дает экономические инструменты регионам и муниципалитетам по решению задач расселения ветхих домов не только за счет бюджетных средств.

"Я считаю, что риски там минимальные, надо двигаться вперед, оценивать правоприменение и устранять недочеты, которые в любом законе есть. Думаю, что с учетом этого инструмента мы двинемся по ликвидации аварийного жилья быстрее. У нас хорошая строительная отрасль, девелоперские компании, они нам смогут помочь, а мы создадим экономический стимул для этого", - подытожил тюменский губернатор.

Дарья Казакова