Около 500 консультаций провели для экспортеров Тюменской области в 2020 году

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

492 консультации для 201 субъекта малого и среднего предпринимательства провел Центр поддержки экспорта Тюменской области в 2020 году, сообщает областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

В результате экспортные контракты заключили 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, общий объем поддержанного экспорта составил 9,1 млн долларов США.

Таких результатов удалось добиться благодаря своевременному переходу на услуги в онлайн-формате: размещение на электронных торговых площадках, а также поиск партнера за рубежом.

Как отметила руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Салтанат Сибанбаева, всего в текущем году обучение по акселерационным программам, программам Школы экспорта РЭЦ прошли 144 предпринимателя. "В следующем году Центр экспорта продолжит обучение представителей экспортно ориентированных компаний для продвижения тюменской продукции на зарубежные рынки", - подчеркнула руководитель Центра экспорта.

Напомним, поддержку центр предоставляет на безвозмездной основе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".