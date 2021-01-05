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Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с участием скорой помощи и маршрутки

Происшествия, 18:20 05 января 2021

Фото: proctmo.ru

Прокуратура Тюменской области взяла под контроль проведение административной проверки причин ДТП, в котором пострадали медики скорой помощи и пассажиры маршрутки, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла на перекрестке улиц Профсоюзной - 50 лет Октября в Тюмени 5 января. В результате столкновения пострадали четыре человека: 2 сотрудника скорой помощи и два пассажира маршрутки. Все они были доставлены в ОКБ №2 для оказания помощи. По сообщению регионального департамента здравоохранения, госпитализация пострадавшим не требуется. Беременная женщина, которая находилась в автомобиле медиков передана другой бригаде.

Полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области проводит административную проверку: выясняется, кто из водителей нарушил правила проезда перекрестка. Прокуратура Тюменской области взяла ее проведение на контроль.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , прокуратура

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