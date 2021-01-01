Тюменец Глеб Ретивых выиграл серебро в спринте на этапе "Тур де Ски"

| Фото: Федерация лыжных гонок России во Вконтакте | Фото: Федерация лыжных гонок России во Вконтакте

Тюменец Глеб Ретивых завоевал серебро в спринтерской гонке классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Победу в гонке одержал швед Оскар Свенссен, замкнул тройку лучших еще один россиянин Александр Большунов. Тюменец Иван Якимушкин финишировал на 13 позиции, строчкой ниже оказался его земляк Евгений Белов. Еще один тюменец Денис Спицов не смог пройти квалификацию.

Следующей гонкой у мужчин станет масс-старт. Он пройдет 10 января и начнется в 17 часов 35 минут по московскому времени.