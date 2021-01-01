В России ужесточили контроль за расчетами наличными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" начали действовать в России с 10 января.

Согласно поправкам государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами, сообщает РИА "Новости".

Теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.

Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тыс. рублей.

Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью. Теперь банки, согласно разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.