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Потребности Тюменской области в овощах планируется закрыть в 2021 году

Экономика, 16:10 11 января 2021

ghgt.ru

Запуск третьей очереди тепличного комбината в Тюменском районе Тюменской области запланирован в 2021 году, там увеличены площади теплиц для выращивания овощей на 17 га. Это позволит полностью удовлетворить потребность жителей региона в овощах.

В 2021 году в регионе будет продолжена работа по привлечению инвесторов в аграрный сектор. Это, по словам председателя комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, касается таких отраслей как животноводство и растениеводство.

"Большое внимание будет уделено селекционному животноводству и поддержке сельского предпринимательства", - подчеркнул Владимир Ковин.

Инвестпроекты, по его мнению, помогают динамичному развитию АПК. "В регионе развивается крупнотоварное производство, - отметил он. - Запущена третья очередь молочного комплекса в Голышмановском районе на шесть тысяч голов дойного стада, в Ялуторовске открылся цех по производству сухого молока. Они будут выпускать продукцию, которая пользуется большим спросом на мировом рынке".

Заводоуковский маслозавод поставляет за границу рапсовое нерафинированное масло.

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# АПК , Владимир Ковин , облдума

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