В Тюменской области нарушители ветеринарного законодательства выплатят полумиллионный штраф

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

9,3 тыс. партий подконтрольных грузов, более 3,8 тыс. транспортных средств досмотрели в 2020 году сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в сфере пограничного ветеринарного контроля на государственной границе России и транспорте.

По итогам проверки возбуждено 275 административных дел. Сумма наложенных штрафов составила более 532 тыс. рублей, сообщает служба.

Специалисты проконтролировали вывоз из страны более шести тонн пантов северного оленя в Гонконг, около 80 тонн гаммаруса в Германию, 18 кг охотничьих трофеев в Австрию, а также ввоз в страну 392 голов крупного рогатого скота, 72,2 тыс. цыплят.

В воздушных пунктах пропуска через государственную границу России выявлено 116 нарушений требований ветеринарного законодательства ЕАЭС. Не допущено к ввозу в ручной клади и багаже на территорию России 217 кг продукции животного происхождения.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на автодороге у границы с Казахстаном приостановлена реализация и использование около 1,7 тонны грузов животного происхождения и кормов, 27 голов сельскохозяйственной птицы. Задержанная продукция не допущена к ввозу на территорию России. Выявлено 36 фактов нарушений ветеринарного законодательства.