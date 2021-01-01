  • 11 января 202111.01.2021понедельник
  • USD73,8757
    EUR90,7932
  • В Тюмени -24..-26 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области нарушители ветеринарного законодательства выплатят полумиллионный штраф

Экономика, 15:26 11 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

9,3 тыс. партий подконтрольных грузов, более 3,8 тыс. транспортных средств досмотрели в 2020 году сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в сфере пограничного ветеринарного контроля на государственной границе России и транспорте.

По итогам проверки возбуждено 275 административных дел. Сумма наложенных штрафов составила более 532 тыс. рублей, сообщает служба.

Специалисты проконтролировали вывоз из страны более шести тонн пантов северного оленя в Гонконг, около 80 тонн гаммаруса в Германию, 18 кг охотничьих трофеев в Австрию, а также ввоз в страну 392 голов крупного рогатого скота, 72,2 тыс. цыплят.

В воздушных пунктах пропуска через государственную границу России выявлено 116 нарушений требований ветеринарного законодательства ЕАЭС. Не допущено к ввозу в ручной клади и багаже на территорию России 217 кг продукции животного происхождения.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на автодороге у границы с Казахстаном приостановлена реализация и использование около 1,7 тонны грузов животного происхождения и кормов, 27 голов сельскохозяйственной птицы. Задержанная продукция не допущена к ввозу на территорию России. Выявлено 36 фактов нарушений ветеринарного законодательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# граница , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 11.01.2021Потребности Тюменской области в овощах планируется закрыть в 2021 году
15:59 11.01.2021Трассу Тюмень - Екатеринбург расширят до четырех полос к 2025 году
15:26 11.01.2021В Тюменской области нарушители ветеринарного законодательства выплатят полумиллионный штраф
11:13 11.01.2021Субсидии на оплату ЖКХ автоматически продлят до 1 апреля