Тюменка обманывала желающих снять пансионат

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменка попалась на уловки мошенницы и лишилась 8 тыс. рублей. Женщина откликнулась на объявление о сдаче пансионата без привлечения агентов. После получения предоплаты хозяйка жилья перестала выходить на связь, сообщает УМВД Тюмени.

По договоренности с владелицей заселение предполагалась через три недели после предоплаты. Но в обговоренный срок хозяйка пансионата перестала выходить на связь и потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение арендодателя. Ей оказалась ранее судимая 30-летняя тюменка. В ходе следственных действий сотрудники полиции установили еще три аналогичных факта мошеннических действий, совершенных фигуранткой.

На протяжении двух лет подозреваемая размещала объявления о сдаче пансионата на бесплатных сайтах и брала с арендаторов предоплату. В настоящее время полиция ищет пострадавших от противоправных действий злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.