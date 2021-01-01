Юному тюменцу с раком печени помогут с лечением в Москве

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11-летнему жителю Тюмени с раком печени помогут пройти лечение в Москве. Такое обещание дал депутат Госдумы Иван Квитка матери мальчика во время приема граждан в Тюмени, сообщает Уральский МКС партии "Единая Россия".

Как рассказала женщина, тюменские специалисты подготовили все необходимые документы для дальнейшего лечения ее сына в Москве.

"Сейчас важно не упустить время и оперативно госпитализировать мальчика для трансплантации пораженного органа в Москву. Нет ничего страшнее, чем болезнь и страдания близких, тем более, речь идет о ребенке и его будущем", – подчеркнул Иван Квитка.

К депутату обратился житель Тюмени и попросил оказать материальную помощь. Он попал в сложную жизненную ситуацию: тяжело заболел и остался один. Еще одна заявительница, жительница одного из ТСН рассказала о проблеме с питьевой воды на территории товарищества. Она инвалид-колясочник и ей сложно справляться с домашними делами без чистой воды.

Иван Квитка взял в работу все обращения тюменцев.