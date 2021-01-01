Пластиковые бутылки пяти видов выпускают в Упоровском районе

| Фото: "Упорово онлайн" во ВКонтакте | Фото: "Упорово онлайн" во ВКонтакте

1,6 тыс. пластиковых бутылок пяти видов ежедневно выпускают на производстве, которое открыли упоровские предприниматели Юрий и Станислав Гулиевы. К лету объемы вырастут, сообщает Упоровское телевидение.

"В Упорово не один магазин разливных напитков, возить из Тюмени нерентабельно. Решили организовать производство для себя, для других местных предпринимателей. Администрация помогла грантом, мы приобрели оборудование", - рассказал предприниматель Станислав Гулиев.

Стоимость оборудования - 1,5 млн рублей. Грант администрации покрыл треть суммы, окупить остальную предприниматели планирует за два года. Бизнесмены также приобрели пресс-станок для обработки вторсырья - бумаги, полиэтилена, картона перед их отправкой на переработку. Это обеспечит экономию на утилизации мусора.