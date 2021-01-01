В Тюменской области подвели итоги деятельности РСЧС в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повысить эффективность работы по недопущению детской гибели на пожарах и водных объектах, уделить особое внимание обучению детей правилам поведения в случае ЧС в 2021 году призвал участников заседания по подведению итогов деятельности Тюменской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Мероприятие прошло в региональном Главном управлении МЧС России.

Кузьменко напомнил, что безопасность граждан - безусловный приоритет работы, и нужно сделать все, чтобы сохранить человеческие жизни в любых экстремальных ситуациях, в том числе во время стихийных бедствий, при пожарах и техногенных катастрофах.

"В 2020 году в Тюменской области было многое сделано для защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от угроз ЧС природного и техногенного характера. Сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Продолжена работа по оптимизации структуры органов управления, развитию систем оповещения, формированию финансовых и материальных ресурсов. Реализованы мероприятия по исполнению решений главы государства в части, касающейся приведения в надлежащее состояние безопасности организаций социального обслуживания", - отметил главный федеральный инспектор.

Он подчеркнул, что территориальная подсистема РСЧС региона в 2020 году с поставленными задачами справилась, но проблем накопилось достаточно много и их надо решать в 2021 году. Прежде всего, необходимо повысить эффективность работы по недопущению детской гибели на пожарах и воде, уделить особое внимание обучению детей правилам поведения в случае ЧС. Важно, чтобы участие в решении задач принимали и органы местного самоуправления, и СМИ, и общественные организации, уверен Кузьменко.

"Случаи декабря и января еще раз напоминают, что мы где-то не дорабатываем. Полпред Владимир Якушев на последнем совещании еще раз обратил внимание всех регионов на решение этой проблемы. Также надо выработать дополнительный комплекс мер по профилактике пожаров, контролю за состоянием отопительного и газового оборудования, установкой пожарных извещателей, обратив особое внимание на социально незащищенные категории граждан. В этом году предстоит масштабная выборная кампания и нужно обеспечить пожарную безопасность на выборных участках", - сообщил инспектор.

Кузьменко по поручению полпреда поблагодарил всех за проделанную работу по обеспечению безопасности граждан и объектов инфраструктуры и выразил уверенность, что и впредь все будут действовать эффективно и ответственно. Он также отметил важность того, чтобы участие в решении задач принимали и органы местного самоуправления, и СМИ, и общественные организации.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин пояснил, что в 2020 году в регионе продолжалась работа по совершенствованию региональной подсистемы РСЧС, однако некоторые мероприятия объективно пришлось приостановить в связи с пандемией. Все необходимые карантинные и профилактические мероприятия выполнены в полном объеме. Особые слова благодарности замгубернатора выразил пожарным, спасателям, специалистам по гражданской обороне и всем сотрудникам, кто вместе с медработниками встал на передовой защиты жизни и здоровья граждан.

"Статистические показатели, характеризующие работу всей системы, имеют положительную динамику, успешно реализованы мероприятия по пропуску паводковых вод весеннего половодья. Отработана новая схема взаимодействия органов власти при тушении ландшафтных пожаров, в целом пожароопасный сезон мы прошли без введения режима ЧС. Проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, принято более 50 региональных актов, направленных на развитие подсистемы РСЧС. Разработан и принят новый план гражданской обороны и защиты населения области с 2021 по 2025 годы", - рассказал Вячеслав Вахрин.

Вместе с тем он отметил, что не все вопросы еще решены и в текущем году еще есть, над чем работать, так как от слаженной работы и конструктивного взаимодействия всех уровней власти и звеньев РСЧС зависит безопасность жителей региона, их защищенность и благополучие.

Дарья Казакова