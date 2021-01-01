В Тобольске назвали самых быстрых горнолыжников

| Фото: ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

30 человек приняли участие в открытом Кубке города по горнолыжному спорту в Тобольске.

Соревнования прошли на горнолыжном курорте "Алемасова". Участники боролись за награды в четырех возрастных категориях. Победителей определяли по сумме лучших попыток.

Среди девочек до семи лет и младше победу праздновала Ариана Сырцова. У мальчиков в этой категории победил четырехлетний Макар Сырцов. Он же - самый юный участник соревнований. Среди девочек 8-11 лет не было равных Николь Ситченковой, а среди мальчиков - Ярославу Ильиных.

У девушек 12-14 лет победила Виктория Ретиева. Татьяна Федорова праздновала успех среди девушек 18 лет и старше. Среди мужчин 18 лет и старше первое место занял Андрей Середкин.

Евгений Новоселов