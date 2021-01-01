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Владимир Гороховцев: вопросы водоотведения продолжают волновать тюменцев

Политика, 09:29 22 января 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Цифровые технологии в работе думы можно было начать использовать даже раньше. При этом формате работы появляется возможность участвовать в заседаниях, находясь, например, в служебной командировке. Это удобно и экономит время, а эффективность общения не страдает, отметил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Тюменской городской думе Владимир Гороховцев, подводя итоги работы в 2020 году.

"В удаленном режиме можно точно так же дискутировать с коллегами, задавать вопросы представителям администрации, высказывать свое мнение и голосовать по каждому вопросу повестки, - считает депутат. - Все решения мы принимаем во благо тюменцев и развития города. Особую актуальность приобрели различные меры поддержки бизнеса, материальная помощь нуждающимся гражданам. В принятии таких решений нужна оперативность. В этом нам помогают современные технологии".

Народный избранник напомнил, что депутаты выступают посредниками между жителями города и чиновниками. Тюменцы сигнализируют им о требующих вмешательства городских властей проблемах.

"Среди обращений нередко встречаются вопросы водоотведения. Рабочая группа из представителей различных ведомств, детально изучит вопрос и разработает комплексную стратегию по решению проблемы водоотведения. Не исключено, что потребуется внести изменения в существующие нормативно-правовые документы, разработать новые проекты, пересмотреть финансирование этих работ. Думаю, соответствующую рабочую группу создадим в 2021 году. Уверен, что совместные усилия дадут хорошие плоды", - рассказал Владимир Гороховцев.

Николай Ступников

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# водоотведение , гордума , депутаты , цифровизация

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